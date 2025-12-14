Il centrodestra | Sala responsabile dello stallo

Il centrodestra critica il sindaco Sala, accusandolo di aver contribuito allo stallo politico e alle incertezze che coinvolgono le famiglie sospese. Secondo l'articolo, la sua gestione e le scelte fatte in passato avrebbero influito negativamente sulla risoluzione di questa situazione, lasciando aperti dubbi e incertezze che potrebbero essere evitati con un diverso atteggiamento.

"Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Se Sala non si fosse spaventato, se avesse esercitato il suo ruolo di sindaco, e non avesse fatto dieci passi indietro quando al Senato si stava approvando la legge Salva Milano solo perché la sua maggioranza non lo seguiva, forse oggi queste famiglie sospese non ci sarebbero e ci sarebbe una certezza". Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, replica al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, secondo cui sul tema dell’ urbanistica "la politica si sta ritraendo" e non è ancora arriva una legge che possa chiarire la situazione. Affondi che arrivano anche da altre anime del centrodestra, che si compatta in vista delle future elezioni Comunali. Ilgiorno.it

