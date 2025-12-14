Il centrodestra non può fare battaglie pro aborto

Il dibattito politico in Italia si anima su diversi fronti: mentre la sinistra richiama minacce neofasciste per una rassegna letteraria ispirata al futurismo, il centrodestra si trova a dover affrontare questioni legate alla legge sull'aborto, con il nuovo assessore regionale alla Sanità che si allinea alle linee guida di Speranza sulla Ru486.

Mentre la sinistra evoca spettri neofascisti per una rassegna letteraria maceratese, in realtà ispirata al futurismo, il nuovo assessore regionale alla Sanità si converte alle linee guida di Speranza sulla Ru486. Pare che nelle Marche sia tornato il fascismo. Almeno così sostiene la sinistra di Macerata che da qualche giorno ha alzato le barricate contro - udite - una rassegna letteraria chiamata Letture maceratesi. Per rintracciare i segni del regime, i progressisti locali hanno addirittura chiesto perizie a storici dell’arte come Tomaso Montanari, il quale ha rinvenuto sul manifesto della kermesse chiarissime tracce di fascisteria: i caratteri utilizzati sono un po’ troppo futuristi. Laverita.info

Un messaggio minaccioso contro la premier Giorgia Meloni è comparso questa mattina su un muro di un hotel a Marina di Pietrasanta Mentre la polizia indaga, il centrodestra condanna il gesto e chiede alle opposizioni di fare lo stesso - facebook.com facebook