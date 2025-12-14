Il Centro per l’Autismo vede la luce | il silenzio colpevole delle precedenti direzioni ASL

Il nuovo Centro per l’Autismo di Valle rappresenta un passo importante nella presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico. Tuttavia, il percorso e le motivazioni delle precedenti amministrazioni ASL risultano poco trasparenti, lasciando spazio a dubbi e interrogativi sulla reale volontà di sviluppare servizi adeguati e prioritari per questa delicata condizione.

Il Centro per l'Autismo di Valle, ci venne detto, era "un obiettivo ulteriore". Ulteriore rispetto a cosa non fu mai chiarito. Lo dichiarava Maria Morgante nell'agosto del 2022, al momento dei saluti, quando la responsabilità stava già per diventare un pensiero altrui.