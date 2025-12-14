Il Casentino ricorda l’insediamento di Pietro Leopoldo a Granduca di Toscana

Il Casentino si prepara a celebrare un importante anniversario: i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana. Un evento storico che segna un capitolo fondamentale nella regione, riscoprendo il ruolo e le trasformazioni avvenute durante il suo governo. Un’occasione per riflettere sul passato e sull’eredità lasciata dal sovrano.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – Il Casentino celebra i duecentosessanta anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana. L’appuntamento è fissato per domenica 14 dicembre quando sono in programma due iniziative inserite nel calendario dell ’EcoMuse o del Casentino che, sostenute con contributo della Regione Toscana, permetteranno di ricordare un sovrano illuminato che, nel delicato scenario geopolitico di fine ‘700, trasformò la Toscana in un modello europeo di modernità. I due eventi diffusi tra Chitignano e Castel San Niccolò attraverseranno paesaggi, storie e comunità per valorizzare il contributo di Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena nell’abolizione di retaggi giuridici medievali quali il reato di lesa maestà, la confisca dei beni, la tortura e, soprattutto, la pena di morte. Lanazione.it

