Il Carpi si fa male da solo Il Forlì può calare il poker
Il match tra Forlì e Carpi si conclude con una vittoria convincente dei locali, che segnano quattro reti contro le due degli ospiti. La gara, caratterizzata da un punteggio aperto e da momenti di intensità, vede il Forlì dominare sul campo, approfittando di alcune ingenuità del Carpi per conquistare tre punti fondamentali.
FORLI’ 4 CARPI 2 FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti (39’st Mandrelli), Saporetti L., Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, De Risio (32’st Franzolini); Coveri (39’st Spinelli), Petrelli, Farinelli (45’st Scorza). A disp. Calvani, Veliaj, Ripani, Manuzzi, Valentini, Monaco, Giovannini, Graziani, Saporetti S. All. Miramari CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni (20’st Forte), Lombardi, Rossini (44’st Stanzani); Tcheuna (20’st Verza), Figoli, Rosetti (32’st Arcopinto), Cecotti; Casarini, Cortesi; Gerbi (32’st Sall). A disp. Scacchetti, Perta, Visani, Pietra. All. Cassani Arbitro: Maccorin di Pordenone Reti: 12’ Macrì, 20’ Figoli, 27’ Manetti, 18’st Menarini, 22’st Farinelli, 38’st Forte Note: spettatori totali 1259. Ilrestodelcarlino.it
Il Carpi si fa male da solo. Il Forlì può calare il poker - Padroni di casa in vantaggio, Figoli la pareggia, romagnoli ancora a rete. ilrestodelcarlino.it
Carpi, il cuore non basta. Pari e Cortesi si fa male - 2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli (1’st Verza), Rossini; Forapani, Contiliano (34’st Stanzani), Nardi (9’st Amayah); Cortesi; Saporetti (19’st ... ilrestodelcarlino.it
U16: PRIMA SCONFITTA STAGIONALE A MODENA Arriva una battuta d’arresto per la nostra Under 16 Len Carpi, che cade in trasferta contro la Pallamano Modena. Una partita iniziata con il piede sbagliato, con un approccio insufficiente da parte di t - facebook.com facebook