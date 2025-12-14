Il Carpi si fa male da solo Il Forlì può calare il poker

Il match tra Forlì e Carpi si conclude con una vittoria convincente dei locali, che segnano quattro reti contro le due degli ospiti. La gara, caratterizzata da un punteggio aperto e da momenti di intensità, vede il Forlì dominare sul campo, approfittando di alcune ingenuità del Carpi per conquistare tre punti fondamentali.

FORLI’ 4 CARPI 2 FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti (39’st Mandrelli), Saporetti L., Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, De Risio (32’st Franzolini); Coveri (39’st Spinelli), Petrelli, Farinelli (45’st Scorza). A disp. Calvani, Veliaj, Ripani, Manuzzi, Valentini, Monaco, Giovannini, Graziani, Saporetti S. All. Miramari CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni (20’st Forte), Lombardi, Rossini (44’st Stanzani); Tcheuna (20’st Verza), Figoli, Rosetti (32’st Arcopinto), Cecotti; Casarini, Cortesi; Gerbi (32’st Sall). A disp. Scacchetti, Perta, Visani, Pietra. All. Cassani Arbitro: Maccorin di Pordenone Reti: 12’ Macrì, 20’ Figoli, 27’ Manetti, 18’st Menarini, 22’st Farinelli, 38’st Forte Note: spettatori totali 1259. Ilrestodelcarlino.it

