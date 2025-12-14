Il capostazione gioca con lo smartphone e i treni si scontrano

Il tragico incidente ferroviario avvenuto a Bad Aibling il 9 febbraio 2016 ha causato la morte di 12 persone e numerosi feriti. La collisione frontale tra due treni della compagnia Meridian ha evidenziato gravi problemi nella gestione della sicurezza e pone l'attenzione sull'importanza delle procedure di controllo e supervisione nel settore ferroviario.

Bad Aibling, Baviera. Il 9 febbraio 2016 due treni della compagnia ferroviaria Meridian, si scontrano frontalmente, causando il decesso di 12 dei 150 passeggeri a bordo e 85 feriti, 24 dei quali in maniera grave. L’incidente viene considerato uno dei peggiori mai accaduti nella storia dei disastri ferroviari tedeschi. Le dinamiche del disastro e le operazioni di soccorso. 9 febbraio 2016. Due treni della compagnia tedesca Meridian, un ET 325 partito da Monaco di Baviera, diretto a Rosenheim, e un ET 355 che viaggia in direzione opposta, diretto a Holzkirchen, si scontreranno nei pressi di una curva di un binario unico, nella località di Bad Aibling, a causa di uno stop non rispettato da parte di uno dei due convogli. Ilgiornale.it

