Il blitz a Chianciano Alberghi abbandonati rifugio per extracomunitari Sei stranieri denunciati

Un'operazione a Chianciano Terme ha portato all'identificazione di 80 cittadini extracomunitari, principalmente pakistani, e al controllo di 12 alberghi dismessi. Sei stranieri sono stati trovati e sgomberati da strutture abbandonate, e sei persone sono state denunciate. L'intervento, di alto impatto, mira a contrastare l'occupazione abusiva e a garantire la sicurezza pubblica.

Un’operazione ad ’alto impatto’, nella serata di venerdì, ha portato ad identificare 80 cittadini extracomunitari, la maggior parte di origine pakistana, e a controllare 12 strutture alberghiere dismesse: sono stati trovati e sgomberati 6 occupanti abusivi extracomunitari, deferiti alla competente autorità giudiziaria. Controllati anche i locali, di slot machine. A dare le cifre è la prefettura di Siena, informando sulle misure intensificate a Chianciano Terme in seguito ad un programma di azioni deciso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Il prefetto Valerio Massimo Romeo ha convocato la riunione che ha predisposto le misure di prevenzione e contrasto alle problematiche legate ai fenomeni di bivacco e occupazione abusiva di alberghi abbandonati e del suolo pubblico, determinati soprattutto da immigrati presenti nel Comune di Chianciano Terme. Lanazione.it Il blitz a Chianciano . Alberghi abbandonati rifugio per extracomunitari. Sei stranieri denunciati - Ampia operazione delle forze di polizia contro l’occupazione di strutture ricettive dismesse nella cittadina termale. lanazione.it

A Chianciano azione “ad alto impatto” contro clandestini e occupanti di alberghi dismessi - In esecuzione a un mirato programma deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state ... ilcittadinoonline.it

Un’operazione ad “alto impatto” a Chianciano Terme nella serata di venerdì: dodici strutture alberghiere dismesse passate al setaccio, circa ottanta persone identificate e sei occupanti abusivi extracomunitari denunciati dopo essere stati trovati a dormire all’int - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Il blitz a Chianciano . Alberghi abbandonati rifugio per extracomunitari. Sei stranieri denunciati

RIMINI: 'Ndrangheta negli alberghi, su nove si indaga per riciclaggio | VIDEO

Video RIMINI: 'Ndrangheta negli alberghi, su nove si indaga per riciclaggio | VIDEO Video RIMINI: 'Ndrangheta negli alberghi, su nove si indaga per riciclaggio | VIDEO