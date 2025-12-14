Il Baccanale pronto a stupire Ecco il manifesto di Lombardi | Ci sono le anime della Darsena
Il Carnevaldarsena si prepara a sorprendere con il suo nuovo manifesto, firmato da Lombardi:
È più di una festa, il Carnevaldarsena è un mondo ideale. Una comunità che, senza confini né chiedere nulla in cambio, si impegna per uno scopo comune: la felicità. In cui perdersi per cinque sere, nel pieno dell’inverno, in via Coppino. E che attraverso i progetti proposti, educativi, culturali e benefici., abbraccia poi tutte le stagioni. Dell’anno e della vita. E in questo mondo tutto sorride, anche un pesce. Allegro quello protagonista del manifesto dell’edizione 2026 – dal 13 al 17 febbraio – firmato dal maestro carrista Carlo Lombardi, vincitore in coppia con il figlio Lorenzo dell’ultima edizione del Carnevale con l’opera “Sic transit gloria mundi“. Lanazione.it
