Ignorate le parole di Papa Francesco | le carceri sono ancora sovraffolate e governate dall’ipocrisia

Le condizioni delle carceri italiane continuano a essere precarie, nonostante gli appelli e le parole di Papa Francesco. La realtà delle strutture penitenziarie si distingue per sovraffollamento e inefficienza, rivelando una discrepanza tra i valori cristiani dichiarati e le azioni concrete dei governanti. Un’ipocrisia che emerge chiaramente nel contrasto tra parole e fatti.

Siamo governati dall’ipocrisia. Tutti si definiscono cristiani ma nessuno ascolta le parole del capo della Chiesa. Lo scorso 26 dicembre Papa Francesco aprì la porta Santa a Rebibbia, dove giovedì è morta una detenuta e dove il giorno prima si è recato il Presidente della Repubblica. Le parole del Pontefice, che al carcere aveva dedicato pensieri e azioni, sono rimaste inascoltate, colpevolmente rimosse da parte di chi dirige il nostro sistema penitenziario. Per questo un ampio numero di associazioni e istituzioni – tra le quali A buon diritto, Acli, Antigone, Arci, Cgil, Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia CNVG, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti CNCA, Federsolidarietà, Forum Droghe, Gruppo Abele, L’altro diritto, La Società della Ragione, Legacoop, Movi, Ristretti, No prison e Nessuno Tocchi Caino – hanno promosso un appello per offrire dignità e megafono all’impegno di Papa Francesco. Ilfattoquotidiano.it

