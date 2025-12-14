Iago Garcia ritrova l’amore | lei è giovanissima

Iago Garcia sembra aver ritrovato l’amore con una giovane donna. Recentemente, la ragazza ha condiviso una storia sui social, mostrando una mano maschile con un bracciale simile a quello indossato dall’attore. La scoperta ha suscitato curiosità e attese tra i fan, che si chiedono se si tratti di una nuova relazione per Garcia.

Il cuore di Iago Garcia sembrerebbe tornato a battere forte. Nelle scorse ore la ragazza ha pubblicato una storia che ha acceso i riflettori: nell'inquadratura si intravede una mano maschile con un bracciale identico a quello spesso indossato dall'attore. A corredo, una frase che non lascia spazio a fraintendimenti: "Hai stravolto tutto, ma sei stato il regalo più bello che la vita mi potesse fare. Ti amo."

