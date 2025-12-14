i volontari adottati per la rassegna

Le associazioni bormine promuovono l’iniziativa olimpica " Adotta un volontario ". Una rassegna planetaria richiede un numero alto di volontari senza i quali l’evento stesso non potrebbe esistere. E, tenendo conto di questa considerazione, sono parecchie le iniziative per poter agevolare il soggiorno nelle venue olimpiche, nelle località cioè che ospiteranno le prove di Milano Cortina 2026. Bormio è una di queste, visto che a febbraio la Stelvio assegnerà i titoli olimpici dello sci alpino maschile (compreso quello della discesa che è probabilmente la gara più importante dell’intero programma olimpico) e quelli dello sci alpinismo. Ilgiorno.it

