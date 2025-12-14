I virgiliani erano avanti 2-0 Illusione Mantova al Manuzzi Il Cesena completa la rimonta
Il Mantova, avanti di due gol, sembrava in controllo contro il Cesena. Tuttavia, una rimonta spettacolare dei padroni di casa ha consegnato ai biancazzurri una vittoria per 3-2, ribaltando il risultato e rendendo la partita una delle più emozionanti della stagione.
di Luca Marinoni Il Mantova perde 3-2 a Cesena al termine di una partita che ha riservato una beffa quanto mai amara ai biancorossi. La squadra di Possanzini parte bene, gioca con coraggio e al 25’ conduce per 2-0. Il risultato si sblocca al 16’. C’è un tocco di mano nell’area bianconera e, dopo il consulto al Var, l’arbitro assegna il rigore che Ruocco trasforma di precisione. Il vantaggio carica i biancorossi che al 25’ raddoppiano con una splendida punizione di Artioli, ma non riescono a chiudere la contesa. I virgiliani, infatti, avrebbero anche l’occasione per firmare il tris, ma sciupano l’opportunità con Bonfanti che si lascia ipnotizzare da Klinsmann. Sport.quotidiano.net
I virgiliani erano avanti 2-0. Illusione Mantova al Manuzzi. Il Cesena completa la rimonta - 2 a Cesena al termine di una partita che ha riservato una beffa quanto mai amara ai biancorossi. sport.quotidiano.net
Mantova, Possanzini: "Sconfitta che fa male per come è venuta" - 2) incassato a Cesena, dopo che i virgiliani si erano portati avanti di due gol. tuttob.com
Napoli - Baby rapinatori uccisi dalle loro vittime (10.08.13)