Il Mantova, avanti di due gol, sembrava in controllo contro il Cesena. Tuttavia, una rimonta spettacolare dei padroni di casa ha consegnato ai biancazzurri una vittoria per 3-2, ribaltando il risultato e rendendo la partita una delle più emozionanti della stagione.

di Luca Marinoni Il Mantova perde 3-2 a Cesena al termine di una partita che ha riservato una beffa quanto mai amara ai biancorossi. La squadra di Possanzini parte bene, gioca con coraggio e al 25’ conduce per 2-0. Il risultato si sblocca al 16’. C’è un tocco di mano nell’area bianconera e, dopo il consulto al Var, l’arbitro assegna il rigore che Ruocco trasforma di precisione. Il vantaggio carica i biancorossi che al 25’ raddoppiano con una splendida punizione di Artioli, ma non riescono a chiudere la contesa. I virgiliani, infatti, avrebbero anche l’occasione per firmare il tris, ma sciupano l’opportunità con Bonfanti che si lascia ipnotizzare da Klinsmann. Sport.quotidiano.net

I virgiliani erano avanti 2-0. Illusione Mantova al Manuzzi. Il Cesena completa la rimonta - 2 a Cesena al termine di una partita che ha riservato una beffa quanto mai amara ai biancorossi. sport.quotidiano.net