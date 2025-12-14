i vescovi hanno dubbi pure sul presepe

Il presepe, simbolo tradizionale del Natale, accende dibattiti tra vescovi e media cattolici. Mentre il Papa sottolinea la natività come dono di speranza, «Avvenire» riflette sulla sua rappresentazione, interrogandosi se debba includere migranti e figure marginali. Un confronto tra fede, tradizione e questioni sociali che arricchisce il senso del Natale.

Il Papa difende la natività: «Un dono di luce per un mondo che ha bisogno di speranza». Invece «Avvenire», quotidiano della Cei, si interroga se essa debba includere migranti e «marginali». Scordando l’unico elemento essenziale: il Mistero dell’Incarnazione. Mentre papa Leone XIV ci dice che il presepe è «un dono di luce per il nostro mondo che ha tanto bisogno di poter continuare a sperare», nello stesso giorno il quotidiano dei vescovi italiani, Avvenire, dedica - con richiamo in prima - una pagina intera intitolata «Presepe, attualità o tradizione?», dove ci si interroga se quella ricostruzione ideata nel 1223 a Greccio da San Francesco sia ancora valida per il nostro tempo. Laverita.info

Coronavirus Covid-19: vescovi di Scozia, “insoddisfatti e pieni di dubbi” per rinvio ripresa celebrazioni al 23 luglio - Delusione e perplessità dei vescovi cattolici perché il governo scozzese sembrava d’accordo con la ripresa delle funzioni religiose ma ha poi cambiato idea rallentando ancora la ripresa delle messe. agensir.it

Polemiche sulla facilità delle concessioni, dubbi su associazioni fantasma e perplessità sull’offerta che non rispetta l’artigianalità come invece recita il bando - facebook.com facebook