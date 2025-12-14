I suoceri lo denunciano per minacce lui li investe con l’auto e viene arrestato

Un uomo, dopo essere stato denunciato dai suoceri per minacce, li ha investiti con l'auto, causando loro gravi ferite. L'episodio si è verificato poco dopo la denuncia, portando all'arresto dell'aggressore per tentato omicidio. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione familiare che ha avuto conseguenze drammatiche per tutte le persone coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Investe con l'auto i suoceri che lo hanno appena denunciato ai carabinieri: i due finiscono in ospedale ma non rischiano la vita, lui è stato arrestato per tentato omicidio. E' accaduto a Melito di Napoli, al culmine di dissidi familiari tra una coppia di ex per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie. La vicenda inizia quando mamma e papà di una bambina non riescono ad accordarsi su chi debba passare il Natale con la piccola. Le voci si alzano e anche i genitori di lei intervengono per mediare. Lui reagisce male e chiede loro di restarne fuori, poi li minaccia di morte.

