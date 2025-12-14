I suoceri lo denunciano per minacce lui li investe con l' auto e viene arrestato | è accaduto a Napoli

A Napoli, un uomo è stato arrestato dopo aver investito con l'auto i propri suoceri, pochi minuti dopo averli denunciati ai carabinieri per minacce. I due sono finiti in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. L’autore dell’incidente è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

E' accaduto a Melito di Napoli, al culmine di dissidi familiari tra una coppia di ex per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie.

