Il 16 dicembre all'Auditorium Enzo Ferrari di Maranello si terrà un concerto gospel dei Serial Singers, volto a raccogliere fondi per il nuoto inclusivo e paralimpico. L'evento, in programma alle 20.30, rappresenta un'importante iniziativa di beneficenza dedicata a promuovere l'inclusione attraverso lo sport e la musica.

I Serial Singers con un concerto gospel all'Auditorium di Maranello - La serata vedrà l'esibizione del Coro Serial Singers Gospel Choir, diretto dal Maestro Roberto Penta, che ha messo a disposizione del coro la sua esperienza di finissimo arrangiatore e musicista sia ... modenatoday.it