i ritmi degli alzamantes il balfolk per scaldarsi

Uno spettacolo che mette al centro le nostre ossessioni e le parole che non diciamo mai, come in una sorta di gioco mentale in cui realtà e immaginazione si intrecciano. E poi lo stand-up comedian più irriverente in circolazione, con un graffiante monologo a tema natalizio, tra mitologie e letture alternative dei Vangeli. Ma anche la musica, con l’energia di una band che rilegge le tradizioni balfolk di mezza Europa, e una serata dedicata alle canzoni dell’ indie italiano. Sono gli eventi che animeranno la nuova settimana del Tambourine di Seregno. Si comincerà martedì alle 21.45 con “ Cocktail con il nemico interiore “, una serata firmata Atto Cronico Produzioni: il palco di via Tenca diventerà lo scenario di un gioco mentale, in cui si sfideranno realtà e immaginazione, a partire dall’idea che forse il nostro vero avversario siamo noi stessi. Ilgiorno.it

