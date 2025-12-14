I poveri non si contano i poveri si abbracciano

L'articolo esplora le sfide e le realtà della povertà in Italia, evidenziando come questa condizione possa colpire chiunque e richieda un approccio solidale. Attraverso riflessioni e testimonianze, si mette in luce l'importanza di abbracciare chi si trova in difficoltà, promuovendo una società più compassionevole e unita.

© Ecodibergamo.it - I poveri non si contano, i poveri si abbracciano ITALIA. «Giro giro tondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra! Poi però, un bel giorno, il mondo ti cade addosso sul serio, e non ti rialzi più.». Basta poco a Giovanni Soldani per dare l’idea di quelli che oggi chiamiamo «gli ultimi», gli «emarginati», di chi vagabonda per la città in cerca di sé o di ciò che è stato, indossando i pochi stracci che gli sono rimasti. Ecodibergamo.it Gianni Garrucciu | I Poveri Non Si Contano, Si Abbracciano - Centenario di Don Oreste Benzi I poveri non si contano, i poveri si abbracciano - Come non ricordare la «Pacem in Terris» laddove il Pontefice di Sotto il Monte invita a non confondere mai l’errore con ... ecodibergamo.it

