I numeri di 18 mesi evidenziano il fallimento dell' amministrazione Matacena

Dopo diciotto mesi di mandato, il gruppo “La Politica che serve” analizza i risultati dell'amministrazione Matacena, evidenziando insuccessi e criticità attraverso dati concreti. L'articolo approfondisce le valutazioni sul percorso del sindaco e della sua squadra, sottolineando come i numeri raccontino un quadro di fallimenti e difficoltà amministrative.

Il gruppo “La Politica che serve” non fa sconti al sindaco Francesco Matacena e alla sua amministrazione e ora rincara la dose: “Diciotto mesi di fallimenti, lo dicono i numeri”.La forza di opposizione sottolinea: “E' passata poco più di una settimana da quando il sindaco Matacena ha azzerato la. Casertanews.it

