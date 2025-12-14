I numeri di 18 mesi evidenziano il fallimento dell' amministrazione Matacena

Dopo diciotto mesi di mandato, il gruppo “La Politica che serve” analizza i risultati dell'amministrazione Matacena, evidenziando insuccessi e criticità attraverso dati concreti. L'articolo approfondisce le valutazioni sul percorso del sindaco e della sua squadra, sottolineando come i numeri raccontino un quadro di fallimenti e difficoltà amministrative.

Il gruppo “La Politica che serve” non fa sconti al sindaco Francesco Matacena e alla sua amministrazione e ora rincara la dose: “Diciotto mesi di fallimenti, lo dicono i numeri”.La forza di opposizione sottolinea: “E' passata poco più di una settimana da quando il sindaco Matacena ha azzerato la. Casertanews.it Numeri da capogiro per Marco Mengoni Live 2025: 6 mesi di tour, 45 date e 750.000 biglietti venduti tra Italia ed Europa, per uno show emotivamente travolgente, che narra una storia di caduta e rinascita. Scopri tutti i dettagli su Allmusicitalia.it #MarcoMengo - facebook.com facebook Ricci e i primi mesi al Milan: "Allegri è il numero uno nella gestione del gruppo, Modric spaziale" x.com © Casertanews.it - "I numeri di 18 mesi evidenziano il fallimento dell'amministrazione Matacena"

CLAN AMATO-PAGANO: Scissionisti di Secondigliano - Documentario Completo

Video CLAN AMATO-PAGANO: Scissionisti di Secondigliano - Documentario Completo Video CLAN AMATO-PAGANO: Scissionisti di Secondigliano - Documentario Completo