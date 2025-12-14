I nerazzurri non approfittano della superiorità numerica Trento in dieci dal 9’ ma il Renate non va oltre il pari Capone riprende Rossi è il secondo 1-1 consecutivo

Il Renate non riesce a sfruttare la superiorità numerica contro il Trento, che gioca in dieci dal 9’. Nonostante le occasioni, i nerazzurri mantengono il risultato invariato, siglando il secondo pareggio consecutivo e il terzo senza vittorie. Capone segna il suo secondo gol consecutivo, ma il risultato lascia il team in bilico nella corsa ai playoff.

Il Renate non sfrutta il power-play e incappa nel secondo pareggio di fila e nella terza gara senza vittorie, rischiando di scivolare fuori dalla zona playoff. Contro il Trento finisce 1-1, maturato per intero in apertura. Nel primo quarto d’ora succede un po’ di tutto, tra cartellini gialli e rossi e calci di rigore assegnati dopo il ricorso alla tecnologia del FVS (che poi porterà a 7 minuti di recupero). Il primo episodio è a favore del Renate. Contatto in area tra Maffei e Calì, l’arbitro inizialmente lascia correre, ma cambia idea dopo avere rivisto l’azione al monitor. Foschi fa l’en-plein questa volta, perché al 9’ rimedia un rigore e l’espulsione del giocatore del Trento. Sport.quotidiano.net

Serie C, domenica senza vittorie per Inter U23 e Juve Next Gen: Spinaccè la sblocca poi Mattioli pareggia e i nerazzurri non approfittano della superiorità numerica, Amaradio evita il ko dei bianconeri sul campo del Guidonia Montecelio