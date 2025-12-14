I mercatini di Natale sono nazisti Bufera sulla tv pubblica francese che cancella tutto

Recenti polemiche hanno coinvolto la TV pubblica francese, accusata di aver censurato contenuti legati ai mercatini di Natale, suscitando proteste e sdegno. L'episodio solleva dubbi sul rispetto delle tradizioni e sulla percezione delle festività natalizie in Europa, evidenziando come il periodo di festa sia spesso al centro di controversie culturali e mediatiche.

© Ilgiornale.it - "I mercatini di Natale sono nazisti". Bufera sulla tv pubblica francese che cancella tutto Il Natale dovrebbe essere una festa che unisce e che mette pace ma sembra che in Europa sia diventata l'esatto opposto. In Italia c'è chi vorrebbe cancellare il presepe ma nel frattempo censura Gesù dalle canzoni dei bambini e issa la bandiera palestinese sull'albero di Natale, la Germania è costretta a blindare i tipici mercatini per paura degli attentati (ne è stato sventato uno poche ore fa) e in Francia la tv FranceInfo, finanziata dai soldi dei contribuenti, è arrivata a pubblicare un video dal titolo " Mercatini di Natale, una tradizione riabilitata dai nazisti ". Si sono poi giustificati dicendo che " Il titolo era un'abbreviazione. Ilgiornale.it Germania, è stato sventato un attentato ai mercatini di Natale: ecco come - Secondo le prime ricostruzioni, volevano colpire un mercatino di Natale nella Bassa Baviera, nel distretto di Dingolfing- notizie.it

In Germania sono state arrestate cinque persone accusate di aver pianificato un attentato a un mercatino di Natale in Baviera - Sabato in Germania sono state arrestate cinque persone con l’accusa di star organizzando un attentato a un mercatino di Natale nella città di Dingolfing, in Baviera, nel sud del paese. ilpost.it

