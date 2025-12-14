I Me contro Te fanno cassa con il matrimonio la data e i prezzi per festeggiare con loro | quanto costano i biglietti e le polemiche su Luì e Sofì

I Me contro Te, famosi youtuber e influencer, si preparano a celebrare il loro matrimonio il 5 settembre 2026. La coppia, composta da Luigi Calagna e Sofia Scalia, ha annunciato le nozze, attirando l'attenzione dei fan e suscitando polemiche sui costi e sulle modalità della festa. Ecco tutti i dettagli su prezzi, data e le reazioni della rete.

Stavolta Luigi Calagna e Sofia Scalia dovrebbero sposarsi davvero. I Me contro Te, meglio conosciuti come Luì e Sofì, hanno fissato le nozze per il 5 settembre 2026, ma non sarà una cerimonia tradizionale. L’evento si chiamerà “The Wedding – Lo Show” e andrà in scena all’ Arena di Milano, davanti a migliaia di fan paganti. Dopo anni di annunci e rinvii, la coppia ha scelto una strada inedita: trasformare il matrimonio in uno spettacolo pubblico con musica, coreografie ed effetti speciali, sul modello di un concerto teatrale. L’idea è coinvolgere la community che li segue da anni tra video, canzoni e tour, rendendo il grande giorno un’esperienza collettiva piuttosto che una festa riservata a parenti e amici. Open.online I Me contro Te fanno cassa con il matrimonio, la data e i prezzi per festeggiare con loro: quanto costano i biglietti e le polemiche su Luì e Sofì - Le cifre dal semplice biglietto per l'ingresso fino ai pacchetti che permettono di incontrare gli sposi prima del ... open.online

I Me contro Te si sposano davvero? Sull’ipotesi delle nozze per show: “Sul palco sarà un matrimonio vero” - Luigi Calagna e Sofia Scalia intervengono sui social dopo le polemiche (e i dubbi) sollevati dal loro annuncio a proposito del matrimonio sul palco annunciato ... msn.com

