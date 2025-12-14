I maxi controlli in Darsena e ai Navigli | 16 denunciati multe alle auto e ai locali

Nella Darsena e nei Navigli sono stati effettuati maxi controlli da parte delle forze dell'ordine, su disposizione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. L'operazione ha portato alla denuncia di 16 persone e al sequestro di auto e attività commerciali, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative nelle aree più frequentate della città.

Milano, ingressi contingentati in Darsena: controlli di carabinieri e polizia all'ora dell'aperitivo

