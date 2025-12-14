I lavori più richiesti in Europa | carenza di manager operai e creativi

Zazoom 14 dic 2025

Eurostat ha analizzato le professioni più richieste in Europa, evidenziando le aree con maggiore carenza di figure professionali. I dati mostrano una forte domanda di manager, operai e creativi, con numerosi posti vacanti che riflettono le esigenze del mercato del lavoro nell’Unione Europea.

Quali sono stati i lavori più richiesti in Euoropa? A rispondere è Eurostat. Sono state individuate le professioni che hanno registrato il maggior numero di posti vacanti nell’Ue. Il tutto attraverso una nuova analisi pubblicata a dicembre 2025, basata su dati sperimentali raccolti dagli annunci di lavoro online nel 2024. Ecco, dunque, le figure più ricercate dalle aziende, proprio perché difficili da trovare. Manager delle vendite e del marketing: i commerciali sono i più richiesti. Il podio della classifica è occupato da una categoria che riflette l’evoluzione del mercato: i sales, marketing and development manager. Quifinanza.it

