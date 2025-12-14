I due Papi si incontrano a Desio Achille Ratti e Albino Luciani | mostre per immergersi nella Storia
A Desio, presso Villa Tittoni, si svolge un'esposizione dedicata all'incontro tra Achille Ratti e Albino Luciani, due pontefici che hanno lasciato un'impronta significativa nella storia. Le mostre offrono l'opportunità di immergersi nelle vite e nei tempi di Papa Pio XI e Papa Giovanni Paolo I, attraverso un percorso espositivo ricco di fascino e approfondimento.
A modo loro, in epoche diverse e per motivi differenti, sono passati alla storia. Papa Pio XI e Papa Giovanni Paolo I si incontrano ora a Desio, nella splendida cornice di Villa Tittoni, grazie a un interessante percorso espositivo. Nella storica dimora cittadina era già stata allestita una mostra interattiva dedicata al pontefice desiano, Achille Ratti. Su decisione degli organizzatori l’apertura è stata prorogata fino al 31 maggio. Nella giornata di ieri, però, sempre in Villa tittoni è stata inaugurata la mostra “Giovanni Paolo I, un Papa inatteso“. Sarà visitabile fino al 9 gennaio. Una iniziativa che, nell’anno giubilare, acquista una importanza davvero notevole e si presenta come una rarità a livello regionale. Ilgiorno.it
Immerso in una piccola valle circondata da colline, il Relais La Corte dei Papi è un'oasi di pace dove tradizioni autentiche e comfort si incontrano. #relaislacortedeipapi #lacortedeipapirestaurant #privatespa #tuscany - facebook.com facebook
ANNA PEPE FA ARROSSIRE TUTTI CON LA BADDIE