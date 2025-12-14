I due Papi si incontrano a Desio Achille Ratti e Albino Luciani | mostre per immergersi nella Storia

A Desio, presso Villa Tittoni, si svolge un'esposizione dedicata all'incontro tra Achille Ratti e Albino Luciani, due pontefici che hanno lasciato un'impronta significativa nella storia. Le mostre offrono l'opportunità di immergersi nelle vite e nei tempi di Papa Pio XI e Papa Giovanni Paolo I, attraverso un percorso espositivo ricco di fascino e approfondimento.

A modo loro, in epoche diverse e per motivi differenti, sono passati alla storia. Papa Pio XI e Papa Giovanni Paolo I si incontrano ora a Desio, nella splendida cornice di Villa Tittoni, grazie a un interessante percorso espositivo. Nella storica dimora cittadina era già stata allestita una mostra interattiva dedicata al pontefice desiano, Achille Ratti. Su decisione degli organizzatori l’apertura è stata prorogata fino al 31 maggio. Nella giornata di ieri, però, sempre in Villa tittoni è stata inaugurata la mostra “Giovanni Paolo I, un Papa inatteso“. Sarà visitabile fino al 9 gennaio. Una iniziativa che, nell’anno giubilare, acquista una importanza davvero notevole e si presenta come una rarità a livello regionale. Ilgiorno.it Immerso in una piccola valle circondata da colline, il Relais La Corte dei Papi è un'oasi di pace dove tradizioni autentiche e comfort si incontrano. #relaislacortedeipapi #lacortedeipapirestaurant #privatespa #tuscany - facebook.com facebook © Ilgiorno.it - I due Papi si incontrano a Desio. Achille Ratti e Albino Luciani: mostre per immergersi nella Storia

ANNA PEPE FA ARROSSIRE TUTTI CON LA BADDIE

Video ANNA PEPE FA ARROSSIRE TUTTI CON LA BADDIE Video ANNA PEPE FA ARROSSIRE TUTTI CON LA BADDIE