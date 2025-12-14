I dubbi del governo e il no di Salvini

Il governo italiano nutre forti perplessità sull'impiego dei 210 miliardi di euro di asset russi congelati, destinati a garantire un prestito di riparazione da 90 miliardi per l'Ucraina. La questione ha suscitato un acceso dibattito politico, con il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha espresso un netto rifiuto.

Che il governo italiano avesse enormi dubbi sull'utilizzo dei 210 miliardi di euro di asset russi congelati per garantire il "prestito di riparazione" da 90 miliardi per l'Ucraina è stato chiaro fin da subito. Tanto che venerdì scorso il via libera dell'Italia all'immobilizzazione dei beni di Mosca - precondizione necessaria per poi decidere di utilizzarli a garanzia delle risorse finanziarie da destinare a Kiev - è stato "condizionato" al continuare a esplorare "ipotesi alternative" come "un prestito Ue" o "una soluzione ponte". Tutti dubbi che ieri sono stati messi nero su bianco dal governo italiano.

