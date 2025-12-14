I Docenti per Gaza ci provano con i piccoli Testi ProPal in arabo e Flotilla

L’iniziativa «Docenti per Gaza» propone attività educative rivolte ai bambini, con testi in arabo e materiali di sensibilizzazione. Tuttavia, il ruolo dell’insegnante come figura imparziale viene messo in discussione in contesti complessi e conflittuali, sollevando interrogativi sulla neutralità e sull’impatto delle proprie scelte pedagogiche in situazioni delicate.

Un insegnante deve essere imparziale. O meglio, dovrebbe. Ci sono casi, come quelli di «Docenti per Gaza» in cui purtroppo il condizionale è necessario. Prima sono finiti nel mirino del Ministero dell'Istruzione dopo gli articoli che abbiamo scritto circa la presenza nelle scuole (priva di contraddittorio) della relatrice speciale Onu Francesca Albanese. Ora spuntano anche iniziative in cui sono coinvolti studenti, sì, ma piccoli. Perché scopriamo che tra il materiale didattico che loro consigliano alla vasta rete di docenti da cui è composto il gruppo, c'è «una nuova risorsa didattica per far conoscere anche ai più piccoli una delle più grandi figure letterarie del mondo arabo e palestinese. Iltempo.it I «Docenti per Gaza» ci provano con i piccoli. Testi ProPal in arabo e Flotilla - Ci sono casi, come quelli di «Docenti per Gaza» in cui purtroppo il ... iltempo.it

