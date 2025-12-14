I contenziosi sulle rette Alzheimer | va al Servizio sanitario il conto Rsa E i parenti ricorrono alla Giustizia

In Lombardia, oltre il 70% delle richieste di rimborso o sospensione dei pagamenti riguardano Rsa con Nucleo Alzheimer, coinvolgendo circa 152 ospiti. I contenziosi tra i familiari e il sistema sanitario sono in crescita, evidenziando tensioni e criticità nella gestione delle rette e dei servizi assistenziali per questa categoria di pazienti.

Milano, 14 dicembre 2025 – Pagamenti sospesi o richieste di rimborso per una Rsa su tre in Lombardia, per un totale di 152 ospiti, il 70,2% dei quali in Case di riposo con Nucleo Alzheimer. Se si guarda alle richieste di informazioni i numeri salgono, arrivando a riguardare una Rsa su due. Non sono numeri allarmanti per ora ma, senza un intervento chiaro a livello normativo e con adeguate risorse, il tema delle Rette Alzheimer rischia di esplodere con effetti negativi per le Rsa che, soprattutto quando sono piccole, fanno fatica a reggere i costi di spese legali e rimborsi, come a cascata le famiglie stesse. Ilgiorno.it

