I carabinieri subacquei pescaresi e il Wwf di Molfetta rilasciano nel mare di Trani tre tartarughe salvate e curate

Carabinieri subacquei di Pescara e il Wwf di Molfetta hanno collaborato nel rilascio di tre tartarughe Caretta Caretta nel mare di Trani, portando a termine con successo un intervento di salvataggio e recupero di esemplari precedentemente assistiti. Un momento di grande emozione condiviso tra le squadre coinvolte.

Un momento di gioia ed emozione quello condiviso dai carabinieri subacquei di Pescara e dall'equipaggio del Centro recupero tartarughe marine Wwf di Molfetta, impegnato nell'intervento di rilascio dei tre esemplari nel mare di Trani di tartarughe Caretta Caretta, precedentemente salvate e curate. Ilpescara.it I carabinieri subacquei pescaresi e il Wwf di Molfetta rilasciano nel mare di Trani tre tartarughe salvate e curate - Le tartarughe, in precedenza soccorse e curate dal Wwf di Molfetta, sono state portate dai carabinieri subaquei di Pescara che erano in zona per altre operazioni, a una profondità di circa 18 metri ... ilpescara.it

Carabinieri subacquei recuperano rete fantasma più grande Italia - È la "rete fantasma" piú grande d'Italia quella recuperata al largo di Multedo, nel porto di Genova, dai Carabinieri subacquei in collaborazione con il Wwf. ansa.it

Ieri l'iniziativa con Carabinieri subacquei e volontari del WWF - facebook.com facebook

© Ilpescara.it - I carabinieri subacquei pescaresi e il Wwf di Molfetta rilasciano nel mare di Trani tre tartarughe salvate e curate

TRANI (BT): EMOZIONANTE RITORNO IN MARE DI TARTARUGHE

Video TRANI (BT): EMOZIONANTE RITORNO IN MARE DI TARTARUGHE Video TRANI (BT): EMOZIONANTE RITORNO IN MARE DI TARTARUGHE