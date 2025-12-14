I Carabinieri consegnano il calendario all’ultracentenario Zio Pietro

Ogni anno, a Montemiletto, si rinnova la tradizione della consegna del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri. Quest’anno, l’attenzione è rivolta a Pietro Sordillo, conosciuto come “Zio Pietro”, ultracentenario e figura molto amata dalla comunità e dall’Istituzione. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento e affetto verso una vita dedicata ai valori dell’Arma.

Si è rinnovata anche quest'anno, a Montemiletto, la tradizionale consegna del Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri al Carabiniere in congedo P ietro Sordillo, per tutti "Zio Pietro", che da qualche anno ha superato il secolo di vita, figura molto cara all'Istituzione e all'intera comunità locale. Una vita lunga e intensa, vissuta in larga parte al servizio della Patria e dell'Arma dei Carabinieri, sempre onorando la divisa anche nei momenti più difficili della storia nazionale. Arruolato negli anni più drammatici del secondo conflitto mondiale, Pietro Sordillo ha prestato servizio alle dipendenze, tra gli altri, dell'allora Capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa, rievocando ancora oggi, con sorprendente lucidità e dovizia di particolari, aneddoti ed esperienze di quel periodo.

