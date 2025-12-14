I cappelletti della Lea rappresentano una tradizione culinaria radicata a Città di Castello, celebrata con orgoglio dalla Condotta Slow Food Alta Umbria. In occasione del Natale, la serata degli auguri si è svolta in un momento speciale, coincidente con il riconoscimento UNESCO alla cucina italiana, sottolineando l'importanza di preservare e condividere le eccellenze gastronomiche locali.

CITTÀ DI CASTELLO Un Natale dal sapore particolarmente significativo per la Condotta Slow Food Alta Umbria, che ha celebrato la sua tradizionale serata degli auguri proprio nel giorno in cui è giunto il prestigioso riconoscimento Unesco alla cucina italiana. L’evento conviviale è servito a ribadire il profondo legame tra il patrimonio culturale e le pratiche culinarie quotidiane e per rendere concreta la connessione tra cultura e cucina, la Condotta ha invitato una figura storica della gastronomia dell’Alta Valle del Tevere: la Lea. La rinomata cuoca di Città di Castello, che ha iniziato a lavorare in cucina a soli 13 anni, ha condiviso la sua vasta esperienza, la sua memoria gastronomica e la ricetta di uno dei piatti più rappresentativi del Natale locale: i cappelletti. Lanazione.it

I cappelletti della Lea. Tradizione culinaria - Nella serata degli auguri natalizi la Condotta Slow Food Alta Umbria ha invitato un personaggio storico della gastronomia locale:. msn.com