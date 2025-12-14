I 100 anni di Dick Van Dyke una co-star di Un detective in corsia svela il suo più grande rimpianto
Celebrare i 100 anni di Dick Van Dyke è un'occasione per riflettere sulla sua straordinaria carriera. In questo articolo, Charlie Schlatter, sua co-star in
Charlie Schlatter, che recitò con la star di Mary Poppins, ha confessato di avere un grande rimpianto dai tempi in cui lavorarava nella serie. Sabato 13 dicembre, Dick Van Dyke ha compiuto 100 anni e tra le varie dichiarazioni sull'attore di Mary Poppins e Citty Citty Bang Bang c'è anche quella della co-star Charlie Schlatter, che ha recitato al fianco della leggenda di Hollywood nella serie Un detective in corsia. Al , Charlie Schlatter ha spiegato di avere un grande rimpianto rispetto al periodo in cui ha recitato nella serie televisiva insieme a Van Dyke, un'esperienza lavorativa che lui stesso reputa meravigliosa e piena di ricordi. Movieplayer.it
