i 10 peggiori videogiochi del 2025 secondo metacritic

Ecco i dieci peggiori videogiochi del 2025 secondo Metacritic. Nonostante l'anno non sia ancora terminato, le recensioni e i punteggi hanno evidenziato alcune produzioni particolarmente deludenti, contribuendo a delineare un quadro critico su questa annata videoludica.

Il 2025 non è ancora ufficialmente concluso, ma l’industria videoludica tende a rallentare drasticamente le uscite nelle ultime settimane di dicembre. Questo rende possibile tracciare già un bilancio dell’anno, anche dal punto di vista delle delusioni. Metacritic, piattaforma che aggrega le recensioni della stampa internazionale, ha pubblicato la Top 10 dei videogiochi con la media voto più bassa usciti negli ultimi dodici mesi. Non si tratta di un giudizio assoluto sul valore di un’opera, ma di una fotografia chiara di come questi titoli siano stati accolti dalla critica. Al primo posto troviamo MindsEye con una media di 28, un risultato che non sorprende molti osservatori: il gioco è arrivato sul mercato in condizioni tecniche disastrose e, secondo le recensioni, anche le poche parti funzionanti non offrivano un’esperienza davvero divertente. Game-experience.it I 10 peggiori videogiochi del 2025 secondo i voti di Metacritic: ne avete giocato almeno uno? - Forse allora sono stati inclusi nella Top 10 dei peggiori videogiochi dell'anno, definiti in base ai voti di Metacritic. multiplayer.it

