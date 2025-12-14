Hojlund è perfetto nel tridente! Sentite cosa ha appena detto quel giocatore del Napoli nel pregara

In vista della sfida del Napoli, Noa Lang si esprime con entusiasmo, lodando Hojlund e sottolineando l'importanza del suo ruolo nel tridente offensivo. Le parole del giocatore riflettono la determinazione della squadra di affrontare la partita con grinta e fiducia, preparandosi a rispondere alle sfide imminenti sul campo.

Napoli, quel giocatore suona la carica e nel frattempo elogia anche il grande ruolo di Hojlund In casa Napoli è tempo di reazioni e di risposte sul campo, e a suonare la carica è Noa Lang. L’esterno offensivo azzurro ha parlato alla vigilia del prossimo impegno, sottolineando l’importanza del momento e la necessità di alzare . Calcionews24.com

