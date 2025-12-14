Hockey pista | Viareggio rosicchia punti preziosi in Serie A1 sorride Lodi

Nel match dell’undicesimo turno di Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, Viareggio conquista punti fondamentali, mentre Lodi festeggia un sorriso. In attesa delle risposte di Trissino e Bassano, le squadre continuano a giocare un ruolo chiave nella classifica del massimo campionato italiano.

In attesa delle risposte di Trissino e Bassano, Viareggio rosicchia importantissimi punti in classifica nell’undicesimo turno valido per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. La squadra toscana nella partita che ha aperto il weekend si è infatti imposta a domicilio del Monza, avvicinandosi così al terzo posto occupato proprio dai brianzoli, adesso avanti di un solo punto. Successo netto per la CGC che, dopo essere stata inizialmente raggiunta dai rivali sul parziale di 1-1, ha letteralmente messo la quinta avanzando prima con Murgia e, successivamente, con Ambrosio. Risultato di alto livello dunque per la formazione viareggina che, ricordiamo, ha ancora una partita da recuperare. Oasport.it

