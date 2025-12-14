Hockey ghiaccio | Renon e Cortina sorridono nel sabato di Alps League Cade Gherdeina

Sabato ricco di emozioni nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, con il sorriso di Renon e Cortina e la caduta della Gherdeina. Quattro squadre italiane si sono affrontate in due derby avvincenti, offrendo un quadro vivace e appassionante per gli appassionati di questo sport.

E’ da poco terminato un sabato particolarmente interessante in ottica Italia nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio: cinque infatti le formazioni del nostro Paese scese in campo quest’oggi, quattro delle quali si sono sfidate in due derby particolarmente divertenti. Da segnalare in tal senso quanto fatto da Ritten, capace di espugnare il campo di Merano con il risultato di 2-5, gestendo la situazione arrivando al massimo vantaggio di 0-4 nelle prime battute del terzo ed ultimo periodo. Successo di misura invece per Cortina, abile a battere l’Unterland per 4-3 in una sfida al cardiopalma, risolta con la rete di Pietroniro segnato all’8:54 del terzo tempo. Oasport.it Hockey ghiaccio: Renon e Cortina sorridono nel sabato di Alps League. Cade Gherdeina - E’ da poco terminato un sabato particolarmente interessante in ottica Italia nel Campionato Alps League 2025- oasport.it

Hockey ghiaccio, ancora tensione tra NHL ed organizzatori di Milano Cortina 2026: “Se il ghiaccio sarà impraticabile, non giocheremo” - Proseguono le polemiche circa la pista che ospiterà gli incontri di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la NHL potrebbe ... oasport.it

Negli Stati Uniti continuano gli attacchi e i dubbi insinuati sull’Olimpiade di Milano-Cortina e in particolare sul torneo di hockey e sull’Arena Santagiulia La pagina dedicata solo all’hockey ghiaccio di Bleacher Report ha pubblicato un video commentato con “E - facebook.com facebook

Hockey ghiaccio, l’Italia piega l’Ungheria nel match d’esordio del Tamas Sarkozy Memorial - x.com

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Renon e Cortina sorridono nel sabato di Alps League. Cade Gherdeina

Hockey, quarti di finale tra Cortina e Renon

Video Hockey, quarti di finale tra Cortina e Renon Video Hockey, quarti di finale tra Cortina e Renon