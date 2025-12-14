Hockey ghiaccio | l’Italia manca l’impresa ai Mondiali 2025 L’Estonia si dimostra superiore azzurrini retrocessi

L’Italia di hockey su ghiaccio fallisce l’obiettivo di ottenere la promozione ai Mondiali 2025. Nell’ultimo incontro, l’Estonia si dimostra superiore, costringendo gli azzurrini alla retrocessione dalla Divisione B. La squadra italiana conclude così la competizione senza riuscire a conquistare l’impresa sperata.

Sfuma l’impresa per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio impegnata ai Campionati Mondiali U20 Divisione B. Gli azzurrini hanno infatti perso per 2-5 il cruciale vìs-a-vìs contro l’Estonia, retrocedendo purtroppo in Divisione II Gruppo A. Una buona partenza per i nostri portacolori, passati in vantaggio al 6:51 con Ferretti, salvo poi essere raggiunti al 17:07 da Tammert, a segno dopo una combinazione con Morozov e Timofejev. Più cinici poi i nostri avversari nel secondo periodo, trovando pronti-via il sigillo del 2-1 con Timofejev da situazione di inferiorità dopo appena 43 secondi. Ma l’Italia non ci sta e, poco dopo, ripristina nuovamente gli equilibri grazie al tiro di Ferretti che va a a segno al 18:04. Oasport.it

