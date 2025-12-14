L’Italia di hockey su ghiaccio conclude il quadrangolare dell’European Cup Of Nations 2025 con una sconfitta contro la Francia, ottenendo 3 punti complessivi. Dopo due sconfitte consecutive, la nazionale italiana si prepara a rivedere le proprie strategie in vista delle prossime competizioni internazionali.

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, l’Italia cede il passo alla Francia e chiude il quadrangolare con 3 punti all’European Cup Of Nations

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana maggiore di hockey su ghiaccio, impegnata questo fine settimana all’European Cup Of Nations 2025. Dopo il K.O di ieri contro la Polonia, gli azzurri hanno infatti ceduto il passo alla Francia con il risultato di 2-1, punteggio maturato a seguito di un incontro comunque ben combattuto. Il tabellino, bloccato nella prima ripresa, si è smosso nelle prime battute del secondo periodo, precisamente al minuti 1:19 grazie alla buona sassata di Bachelet, servito per l’occasione dalla triangolazione con Bruche e Koudri. Poi, nel terzo tempo, è arrivato invece il raddoppio di Grossetete su situazione di inferiorità. Oasport.it

