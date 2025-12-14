Hockey A1 l' Azzurra perde ancora ed è sul fondo della classifica

L'Azzurra Hockey A1 subisce una nuova sconfitta, lasciando il fondo della classifica. La partita contro Follonica si conclude con il punteggio di 4-7, evidenziando le difficoltà attuali della squadra e il crescente timore per le sorti stagionali.

Ancora un ko e una classifica che inizia a dare preoccupazione. Sconfitta per l'Azzurra Hockey in A1 contro Follonica 4-7.La partenza è stupenda perché dopo 10’ la sblocca Moyano, sempre più elemento di spicco della squadra. Poco dopo Dinis raddoppia al termine di una bellissima azione. Tutto. Novaratoday.it

