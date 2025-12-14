Ho deciso così Ballando con le stelle nuovo infortunio choc per Barbara D’Urso | l’annuncio al pubblico

Zazoom 14 dic 2025

Nella nuova edizione di Ballando con le stelle, un altro infortunio ha colpito Barbara D’Urso, che ha annunciato con amarezza l’accaduto al pubblico. L’evento si aggiunge alle sfide di questa stagione, confermando l’alto livello di imprevisti e emozioni che rendono lo show un appuntamento imperdibile del sabato sera televisivo.

La nuova edizione di Ballando con le stelle è entrata ormai nel vivo, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più seguiti del sabato sera televisivo. Tra esibizioni spettacolari, rivalità accese e storie personali che si intrecciano con la competizione, il programma condotto da Milly Carlucci continua a catalizzare l’attenzione del pubblico, settimana dopo settimana, costruendo un racconto fatto di disciplina, emozioni e colpi di scena. Il cast di quest’anno, particolarmente variegato, ha contribuito ad alzare ulteriormente l’asticella. Tra volti amatissimi, ritorni inattesi e nuove sfide personali, la pista di Ballando con le stelle si è trasformata in un palcoscenico dove il ballo diventa spesso solo il punto di partenza per raccontare percorsi umani e professionali complessi, fatti di fatica, determinazione e momenti di fragilità. Caffeinamagazine.it

