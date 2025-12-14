Himalaya alpinista Simone Moro in ospedale per malore | cos’è successo

Durante un'ascensione nell'Himalaya, l'alpinista Simone Moro è stato colto da un malore e trasportato in ospedale. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati di montagna e gli esperti, lasciando spazio a domande sulle sue condizioni e sulle circostanze dell'accaduto.

Grande paura per l'alpinista Simone Moro che ha avvertito un malore mentre stava scalando una montagna della catena dell'Himalaya. Ildifforme.it

