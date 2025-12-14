High Praise Singers Il Gospel accende Foiano

Il Toscana Gospel Festival, giunto alla 29ª edizione, farà il suo debutto a Foiano nella chiesa della Collegiata. L'evento, in programma lunedì 15 dicembre alle 21, porta per la prima volta il potente e coinvolgente mondo del gospel nella cittadina toscana, offrendo una serata ricca di emozioni e musica di alta qualità.

Per la prima volta arriva a Foiano, nella Chiesa della Collegiata domani lunedì 15 dicembre alle 21 il Toscana Gospel Festival, storico festival toscano giunto alla 29ma edizione. La tappa di Foiano vedrà in scena il coro statunitense High Praise Singers. Con una dedica quest'anno a Rosa Parks, è partito il Toscana Gospel Festival 2025, l'evento che trasforma musica, memoria e presenza in un unico atto di gratitudine e spettacolo. Da ventinove anni il Toscana Gospel Festival porta sul palco non solo note e voci straordinarie, ma un'eredità: quella del gospel come lingua universale di resistenza, fede, comunità e liberazione.

