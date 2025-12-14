Hermann Broch incontra la sua voce

L'articolo esplora come Hermann Broch, attraverso la riproposizione di un classico del modernismo europeo, si opponga alla frenesia della comunicazione moderna. In un'epoca dominata dalla velocità e dall'immediatezza, l'opera di Broch si presenta come una forma di resistenza estetica, riscoprendo la propria voce e il valore della riflessione profonda.

La riproposizione di un classico del modernismo europeo costituisce oggi, in primo luogo, un'opera di resistenza estetica al diffondersi di una comunicazione votata al principio della massima velocità e dell'intelligenza.

Luca Crescenzi L'incognita Hermann Broch

