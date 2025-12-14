Timothy Spall, interprete di Peter Minus nella saga di Harry Potter, condivide la sua scena preferita nel ruolo del perfido personaggio. L'attore britannico ha rivelato quale sequenza, tra quelle tratte dai libri di J.K. Rowling, occupa un posto speciale nel suo cuore, offrendo ai fan un approfondimento sulla sua esperienza nel mondo magico.

© Movieplayer.it - Harry Potter, Timothy Spall: "Ecco la mia scena preferita nel ruolo di Peter Minus"

La star inglese ha svelato quale sequenza della saga tratta dai libri di J.K. Rowling è quella che preferisce nei panni del perfido Codaliscia. Timothy Spall è uno degli attori britannici più apprezzati e per il grande pubblico è il volto soprattutto di Peter Minus, uno dei villain della saga cinematografica di Harry Potter, tratta dalle oper della scrittrice J.K. Rowling. In una recente intervista, Spall ha svelato la sequenza preferita tra quelle girate nei panni del traditore Codaliscia, uno degli ex amici dei genitori di Harry, colui che li tradì in favore di Lord Voldemort. La scena di Harry Potter preferita da Timothy Spall In esclusiva per People prima della première di Goodbye June, Timothy Spall: "Peter è un personaggio debole che vuole . Movieplayer.it

Harry Potter, Timothy Spall: "Ecco la mia scena preferita nel ruolo di Peter Minus" - La star inglese ha svelato quale sequenza della saga tratta dai libri di J. movieplayer.it