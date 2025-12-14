Hanukkah cos’è la ‘Festa delle luci’ ebraica sconvolta dell’attentato a Sydney

Hanukkah, conosciuta come la Festa delle Luci, è una delle celebrazioni più importanti del calendario ebraico, caratterizzata dall'accensione delle candele e momenti di preghiera e convivialità. Tuttavia, quest'anno è stata sconvolta da un grave attentato avvenuto a Sydney, che ha scosso la comunità locale e internazionale.

(Adnkronos) – E' strage a Sydney durante la festa di Hanukkah, una delle principali festività del calendario ebraico, conosciuta come la Festa delle Luci. Due uomini armati hanno sparato contro la folla che festeggiava a Bondi Beach, nella periferia orientale di Sydney, causando almeno dieci morti. L'evento, chiamato Chanukah by the Sea, era stato organizzato.