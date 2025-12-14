Half-Life 3 Valve prepara la sorpresa | potrebbe uscire prima di GTA 6

Da oltre due decenni, Half-Life 3 rappresenta il sogno degli appassionati di videogiochi. Recenti indiscrezioni suggeriscono una possibile uscita nel prossimo anno, con Valve che potrebbe sorprendere il mercato proponendolo come esclusiva Steam Machine, in concomitanza o addirittura prima di GTA 6. Ecco tutte le novità e le possibilità concrete di questa attesa rivelazione.

Atteso come il Messia per ben 21 anni, Half-Life 3 potrebbe uscire il prossimo anno in contemporanea e come prima esclusiva della Steam Machine: cosa è emerso a riguardo e quali possibilità concrete ci sono che il titolo più atteso della storia diventi realtà. I videogiocatori di oggi sanno bene cosa significhi attendere all’infinito il gioco preferito. Il successo ottenuto da GTA V a partire dal 2013 ha creato una community enorme di giocatori speranzosi di mettere le mani sul sesto capitolo della saga Rockstar. L’anno prossimo saranno passati ben 13 anni dall’uscita dell’ultimo Grand Theft Auto e l’ultimo slittamento (da maggio a novembre) getta ombre sull’effettiva finestra di lancio del gioco. Esports247.it

