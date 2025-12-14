Hai vinto tu Ballando con le stelle l’annuncio di Milly a tarda notte e finisce malissimo

La semifinale di Ballando con le Stelle ha regalato una serata ricca di tensione e sorprese, coinvolgendo pubblico e concorrenti in momenti di grande emozione. L’annuncio di Milly Carlucci a tarda notte ha lasciato tutti senza parole, segnando un epilogo inaspettato e drammatico per questa edizione dello show.

C’è chi ha trattenuto il fiato fino all’ultimo secondo: la semifinale di Ballando con le Stelle ha travolto pubblico e concorrenti con una serata carica di emozioni, colpi di scena e verdetti inattesi. Ma quello che è successo sul palco ha lasciato tutti senza parole, tra standing ovation e lacrime amare. >> “Si sono separati, roba di tradimenti”. Choc nello spettacolo: la coppia super vip si lascia dopo 6 anni e una figlia piccola Il clima era già elettrico sin dalle prime battute: dopo il ripescaggio che aveva visto tornare in gara Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, la tensione si è fatta quasi insostenibile. Caffeinamagazine.it

Ascolti tv 6 dicembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales, la sfida tra Scotti e De Martino - Chi ha vinto tra Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Tu sì que vales trasmesso da Canale5 ... fanpage.it