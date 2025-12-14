È morto a 72 anni Tore Derosas, figura storica della politica olbiese e punto di riferimento della sinistra locale. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande tristezza per la comunità politica e non solo, lasciando un vuoto nel panorama politico della città.

© Thesocialpost.it - “Ha perso la battaglia con la malattia”. Lutto nella politica italiana: il triste annuncio

Si è spento a 72 anni Tore Derosas, figura storica della politica olbiese e punto di riferimento costante della sinistra cittadina. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio a Olbia. La morte è avvenuta oggi, domenica 14 dicembre, al termine di una lunga malattia affrontata con discrezione. Derosas era conosciuto per il suo impegno civile e per la coerenza dimostrata lungo tutta la sua vita pubblica. Lascia la moglie Gabriella e i figli Elena e Paolo, ai quali si è stretta la vicinanza della comunità politica e cittadina in queste ore di lutto. I funerali si terranno lunedì 15 dicembre alle 15:30, nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, con partenza dalla sua abitazione. Thesocialpost.it

Lutto tra Giugliano e Scampia per Antonio, il 54enne ha perso la battaglia contro la malattia - Antonio Niola era originario di Scampia ma viveva a Giugliano da anni, vi si era trasferito dopo il matrimonio. internapoli.it

Figli di Roberto Vecchioni: la malattia di Edoardo e la tragica morte di Arrigo - Scopri che malattia ha Edoardo, il figlio più giovane di Roberto Vecchioni e come è morto l'altro figlio del cantante, Arrigo. tag24.it