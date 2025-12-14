GUIDA TV 14 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV aggiornata per la serata del 14 dicembre 2025, con tanti programmi tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery. Scopri cosa vedere questa sera e partecipa al Totoshare per indovinare gli ascolti serali. Buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:30 Sarà Sanremo Speciale Tg1 Talent Show Rubrica Rai2 21:00 22:45 N.C.I.S. Sydney new La Nuova DS Serie Tv Talk Show Rai3 20:30 23:15 Report Allegro Ma Non Troppo Inchieste Talk Show Rete 4 21:30 01:00 Fuori dal Coro L’Esercito delle Dodici Scimmie Talk Show Film Canale 5 21:40 01:10 Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Pressing Game Show Talk Show Italia 1 21:35 00:15 Zelig On Tutto Molto Bello Show Film La7 21:15 23:45 Destini Incrociati Oleandro Bianco Film Film Tv8 21:35 23:15 Un Biglietto per Natale Natale e Altri Desideri Film Film Nove 20:00 22:45 Che Tempo Che Fa Che Tempo Che Fa: Il Tavolo Talk Show Talk Show N. Bubinoblog

