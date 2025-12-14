GTA 6 a rischio? Rockstar Games finisce davanti al parlamento inglese la situazione è grave

L'audizione di Rockstar Games davanti al Parlamento inglese ha acceso i riflettori su GTA 6, sollevando preoccupazioni e dubbi sulla sua gestione. La situazione, ormai al centro del dibattito pubblico, evidenzia come le questioni legate allo sviluppo e alle tempistiche possano influenzare il futuro di uno dei titoli più attesi del settore videoludico.

Quando un videogioco finisce discusso alla Camera dei Comuni, significa che qualcosa è andato decisamente storto. O forse, dipende dai punti di vista, qualcosa sta andando finalmente nella direzione giusta. La vicenda che ha travolto Rockstar Games nelle ultime settimane ha smesso di essere una questione interna all’industria videoludica per trasformarsi in un caso politico di portata nazionale nel Regno Unito. Tutto inizia con una decisione che sulla carta appare netta: 34 sviluppatori dello studio scozzese di Rockstar a Edimburgo vengono licenziati. Non parliamo di tagli generici o ristrutturazioni aziendali annunciate con mesi di preavviso. Screenworld.it

Il Governo USA contro GTA: Rockstar ha rischiato di chiudere - Uno dei fondatori di Rockstar rivela come il governo degli Stati Uniti d'America abbia messo nel mirino GTA e tutta la compagnia. videogiochi.com